MindMeister er en online mindmapping-applikation, der giver sine brugere mulighed for at visualisere, dele og præsentere deres tanker via skyen. MindMeister blev lanceret i 2007 af MeisterLabs GmbH, et softwarefirma grundlagt af Michael Hollauf og Till Vollmer. Efter 10 år på markedet har MindMeister mere end 7 millioner brugere, som har skabt mere end en milliard idéer til dato.

Websted: mindmeister.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med MindMeister. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.