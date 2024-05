Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Microsoft Viva Goals er en målsætnings- og administrationsløsning, der tilpasser teams til din organisations strategiske prioriteter, hvilket fører til resultater og en blomstrende forretning. Viva Goals gør det muligt for enkeltpersoner og virksomheder at organisere og spore deres mål gennem "Mål og nøgleresultater" (OKR'er). Viva Goals fordyber alle i virksomhedens formål og topprioriteter og skaber en kultur af engagerede medarbejdere med fokus på at nå fælles mål.

Websted: microsoft.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Microsoft Viva Goals. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.