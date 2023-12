Micro Focus er en af ​​verdens største udbydere af virksomhedssoftware, der leverer missionskritisk teknologi til mere end 40.000 kunder over hele kloden. Med en bred portefølje understøttet af en dyb beholdning af avancerede analyser hjælper virksomheden kunder med at drive og transformere deres forretning. Dette sætter dem i stand til at tilpasse sig skiftende markedsforhold og effektivt konkurrere i den digitale økonomi på lang sigt. Micro Focus gør dette ved at levere løsninger, der bygger bro mellem eksisterende og nye teknologier for at beskytte it-investeringer. Det er High Tech, Low Drama.

Websted: microfocus.com

