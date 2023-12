Mekari Qontak

Qontak by Mekari er en førende og ekspert leverandør af enterprise Omnichannel CRM-teknologi, der udnytter skalerbar API-teknologi. Bygget på en SaaS-model giver Qontak virksomheder mulighed for hurtigt at øge deres salg, kundeservice og drift. Vores løsninger giver virksomheder mulighed for at bruge WhatsApp og Instagram, sociale medier, e-handel, taleopkald, KPI'er og offline aktiviteter inden for en samlet SaaS CRM-teknologi. Med en ISO-certificeret teknologistak bliver vores løsninger udnyttet af banker, multinationale selskaber, statsejede virksomheder ned til både SMV'er. Qontak er en global tier 1 rangeret officiel WhatsApp Business API og Instagram API, partner. Fremskynd dit salg og kundeservice i dag.

Websted: qontak.com

