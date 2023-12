Den nemme måde at deltage i dine venners eventyr. Del planer. Hold kontakt. Oplev colivings. Mapmelon er en app til at bevare kontakten med folk, du allerede kender. Vores hovedmål er at hjælpe brugere med at blive opdateret om deres venners placeringer og colivings, så de kan dele flere øjeblikke og opdage verden sammen.

Websted: mapmelon.com

