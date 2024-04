LiveCaster 3

Livecaster er en Windows-baseret app, der giver brugerne mulighed for at gå live med forudindspillede videoer på Facebook og YouTube og andre live videoplatforme. Det understøtter også flere konti på sociale medier. Få flere visninger og få et større publikum ved at bruge livevideoer til videomarkedsføring. Denne trafikforstærker giver RTMP-understøttelse, så du kan gå live på alle live-platforme. Det giver detaljeret træning og 24/6 live chat support og behøver ikke nogen tredjepartsapp.

