LitCommerce er et multi-channel salgsværktøj, der hjælper dig med at integrere en hovedbutik til flere salgskanaler. Det gør det muligt for brugere at centralisere datastyring og administrere alle kanaler fra et enkelt dashboard. Du kan bruge værktøjet til at liste produkter fra en platform til en anden og etablere forbindelser mellem kanalfortegnelserne og de tilsvarende hovedbutiksprodukter for at holde dem synkroniseret i Pris, Lager, Ordrer og mange andre synkroniseringsmuligheder!

Websted: litcommerce.com

