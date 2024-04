Laiye er pioneren inden for Work Execution System, en forretnings- og teknologiramme bygget op omkring synergi mellem menneskelige og digitale medarbejdere. Laiyes software samler i én platform de forskellige værktøjer, virksomheder bruger til at udføre digitale opgaver, såsom Intelligent Document Processing(IDP), Conversational AI, Process Mining, Intelligent Automation og andre. Derudover vil Large Language Models og Foundation Models blive udnyttet i design- og brugs-case-oprettelsesprocessen, hvilket vil fremskynde udvikling og tid til værdi for kunderne. Bygget på præmissen om et åbent økosystem hjælper Laiye virksomheder med at optimere de teknologier, de allerede har på plads. Laiye er den første virksomhed i sin branche, der forpligter sig til at returnere 100 % af licensafgifterne, hvis aftalte forretningsresultater ikke opnås.

Websted: laiye.com

