Storbritanniens #1 platform for studerendes læringsindhold og engagement. Et personligt læringsrum med adgang til over 2 millioner digitale lærebøger og læringsindhold fra over 4.700 førende udgivere, der støtter universiteter i deres mission om at uddanne den næste generation af forskelsskabere.

Websted: kortext.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Kortext. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.