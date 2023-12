Kodacy er en uddannelsesplatform udviklet af Scientific Platforms And Cosmic Explorations (SPACE). Platformen sigter mod at tilbyde overkommelig og tilgængelig uddannelse til alle, hvor som helst i verden. Gennem sine innovative produkter og specialdesignede kurser tilbyder Kodacy onlinekurser gennem en virtuel platform for at lette tidsuafhængig læring for alle!

Websted: kodacy.com

