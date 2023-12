Spike LEGO Education

Engager alle elever i legende STEAM-læring med LEGO® Education SPIKE™-appen. Designet til brug med LEGO® Education SPIKE™ Portfolio, SPIKE-appen er et kraftfuldt og inkluderende værktøj, der hjælper lærere med at facilitere engagerende, praktisk STEAM-læring. LEGO® Education SPIKE™ Essential og LEGO® Education SPIKE™ Prime opfordrer elever på alle læringsniveauer til at gå fra simple udforskninger til at tackle stadig mere komplekse udfordringer i den virkelige verden gennem bygning og kodning.

Websted: spike.legoeducation.com

