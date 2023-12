Knack har været en pioner inden for No Code-området i mere end et årti med over 5000 kunder fra SMB'er til de største virksomheder i Fortune 500. Knack giver hverdagens innovatører mulighed for nemt at overkomme kritiske forretningsudfordringer. Ved at udnytte Knacks intuitive no-code platform og ekspertbyggernetværk kan teams hurtigt bygge brugerdefinerede applikationer, der indsamler og administrerer data, automatiserer processer og flytter arbejdsgange online. Dette sparer dig tid, da virksomhedsbyggere kan oprette og ændre arbejdsgange og er bemyndiget til at løse deres egne udfordringer. Knack hjælper med at løse en række funktionelle use cases såsom kunde- og leverandørportaler, tilpassede CRM- og Project Management-apps, LMS-systemer, fakturerings- og kontraktstyring, logistik og forsyningskæde, flyselskabsplanlægning, medlemskataloger og frivillig administration, ejendoms- og lejerstyring , Healthcare (HIPAA), apps til statslig og lokal regeringskommunikation og mere. Knack hjælper ikke-programmører med nemt at bygge smukke, datadrevne webapps. Data kan importeres fra regneark og konverteres til en online database. Værktøjer som søgning, formularer og tabeller bruges til at bygge webapps, der arbejder med dataene. Vi tilbyder specielle udgaver til Healthcare (HIPAA), Government (GovCloud) og SOC2-overholdelse. Apps kan publiceres på ethvert websted og tilpasses det omgivende design. Flere versioner kan udgives til forskellige websteder og til forskellige målgrupper. Udviklere kan udvide disse apps med en RESTful API, tilpassede CSS- og JS-hændelseshandlere.

Websted: knack.com

