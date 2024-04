Kickstart din Instagram-følger og konverter dine følgere til kunder. Kicksta forbinder dig med de mennesker, der elsker det, du laver, og Kicksta udmærker sig ved at hjælpe dig med at tjene penge på disse forhold - i stor stil - på Instagram. Kickstas tilpassede kampagner får disse mennesker til at være en del af din ideelle målgruppe – det vil sige de mennesker, der er interesserede i at købe fra din virksomhed. Kicksta forstår, at der er mere at nå ud til folk i Instagrams verden end blot et stort antal følgere. Kicksta sørger for at gøre tingene på den rigtige måde, den relevante måde -- målretning mod de rigtige søgeord, personer og hashtags for at sikre, at din marketingindsats er vellykket. Kickstas engagementsproces omfatter Research, Targeting, Outreach og Engagement Analytics - såvel som Kickstas unikke Influencer Marketing-tilbud - for at identificere dine målfølgere, skalere og øge dit relevante følgernetværk eksponentielt og konvertere dine følgere til dollars. Det betyder, at en ny markedsføringskanal er låst op og flere samtaler om dit brand, mens du genererer brandbevidsthed og værdi på et niveau, der er meget højere, end du er nu – alt sammen uden at du gør noget af det benarbejde.

Websted: kicksta.co

