Kavout Chat er en kunstigt intelligent forskningsassistent designet til at lette smartere investeringsbeslutninger. Det fungerer som et værktøj, der bruges af investorer til at afdække potentielle højafkastbare aktiemarkedsmuligheder. Denne platform er ekspansiv og dækker forskellige sektorer af aktiemarkedet, herunder, men ikke begrænset til, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones og Russell 1000. Ud over individuelle aktier inkluderer Kavout Chat også data om adskillige ETF'er på tværs af en række kategorier såsom energi, sundhedspleje, informationsteknologi og mere. For at lette adgangen til brugerne inkluderer Kavout Chats platform også funktioner til login og registrering, herunder muligheder for at fortsætte med Google for en mere problemfri brugeroplevelse. Udover at lette chats om potentielle muligheder, vedligeholder platformen også en omfattende database over aktie- og ETF-flyttere, der giver indsigt i topvindere, toptabere samt aktier på deres 52-ugers høje og laveste niveau. Alle disse funktioner er designet til at give robust og tilgængelig investeringsanalyse for at hjælpe brugerne med at identificere deres næste vindende investering.

Websted: kavout.com

