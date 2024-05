Kafinea er et softwareprodukt fra Madiasoft, et fransk teknologifirma. Madiasoft er en udgiver af innovativ, sikker SaaS-software tilpasset mobilitetsbehovene. Madiasoft blev grundlagt i 2005 og er baseret i Paris, Frankrig, og har ansatte i flere lande. Madiasoft tilbyder højtydende administrationsløsninger (ERP - CRM) til virksomheder af alle størrelser (1 til 1.000 ansatte), der opererer i en lang række sektorer (Industri/Handel/Telecom/Banking/Services...). Kafinea er Madiasofts flagskibssoftware. Den centraliserer alle en organisations processer i et enkelt værktøj: Fakturering, realtidsregnskab, indkøb, lagerstyring, automatiske signaturer, kundeportal osv. Det skiller sig ud ved sin enkle implementering (SaaS-tilstand) og moderne, intuitive brugergrænseflader. Den har også en omfattende integreret API. Kafinea fremmer samarbejde og teamproduktivitet. Det reducerer omkostninger og risici forbundet med at vedligeholde en kompleks it-infrastruktur. Den tilpasser sig markedstendenser og de specifikke behov hos hver virksomhed, især SMV'er. Det er kompatibelt med al ekstern eller intern software, inklusive forretningssoftware.

Websted: kafinea.com

