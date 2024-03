Intract er en Web3 Analytics Suite til at udvikle Web3-projekter og -fællesskaber. Intract leverer cloud-baseret Web3 Marketing-software, der gør det muligt for projekter og fællesskaber at skaffe medlemmer gennem databaseret marketingindsigt. Vores platform inkluderer produkter til fællesskabsadgang, service og marketingstyring, der starter gratis og skaleres for at imødekomme dine Web3-vækstbehov - i enhver skala - pre-token eller post-token. ✅ On Chain Analytics ✅ Token Gating ✅ Web3-brugertilskrivning ✅ Kampagne RoI-sporing ✅ Persona-oprettelse for brugere og kunder ✅ Konverteringssporing ✅ Ny brugeridentifikation ✅ Wallet Networth

