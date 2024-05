Interactio er den førende fjernløsningsplatform, der er blevet brugt til at fortolke og streame over 42.000 begivenheder siden lanceringen i 2014. I dag kombinerer den en letbetjent og intuitiv opsætning med en avanceret RSI-funktion (Remote Simultaneous Interpretation) & Remote Participant System. Med et ubegrænset antal sprog og op til 2.000 deltagere i et virtuelt rum, giver Interactio en sikker og højkvalitetsløsning til over 2.000 fjern- og hybridmøder hver måned. Ved at bruge Dante-medienetværksteknologi integreres Interactio med den lokale konference-/tolkeudstyrsinfrastruktur og forbinder fjerntliggende flersproget platform med hardware på stedet. I 2020 blev Interactio-løsningen det #1 valg blandt europæiske institutioner, der fungerede som en kommunikationsbro for den internationale løftekonference "Coronavirus Global Response" den 4. maj 2020. Dagligt fungerer Interactio som en flersproget deltagerplatform for repræsentanter for Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, FN, US Department of State og andre statslige enheder, der hjælper demokratiet med at vokse. I de sidste 5 år blev Interactio også en officiel global partner for TEDx og leverede simultantolketjenester på konferencer afholdt af Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J. P. Morgan, Scout24, Dani Johnson, Brian Tracy og andre. Interactio er fortsat den bedst vurderede RSI-løsning i branchen med en Trustpilot-score på 4,8 og en rekord på 976.000 deltagere understøttet samtidigt.

Websted: interactio.io

