Inperium Sell er et perfekt afbalanceret salgs-CRM. Du får de funktioner, du har brug for til at skalere din virksomhed, uden at unødvendig kompleksitet kommer i vejen for dig, til en brøkdel af prisen for traditionelle CRM'er. Inperium Sell giver dine salgsteams mulighed for at fokusere på at lande aftaler i stedet for at bekæmpe indviklede menuer og grænseflader. Orkestrer din salgsproces, nyd fuld pipeline-gennemsigtighed, ens kundens kommunikationskanaler, og automatiser tilbud, fakturering og fakturering med en løsning, der nemt integreres i dit eksisterende it-økosystem, hvilket sikrer hurtig tid til værdi og vedvarende investeringsafkast.

Websted: inperium.com

