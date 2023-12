Gennemse de bedste jobsøgningssider i én app, og gem job med et enkelt tryk. Gem og spor alle dine jobs i din Huntr-tavle. Flyt job på tværs af faser og ved, hvor du står med hver mulighed. Hold styr på vigtige datoer som interviews, deadlines og tidsfølsomme opgaver. Tilføj jobsøgningsrelaterede opgaver og noter. Visualiser dine jobs på et kort. En browser til jobsøgning: Huntr giver dig mulighed for at vælge dine foretrukne jobsøgningssider og gennemse dem alle i én app med én søgning. Find et jobopslag, du kan lide, og gem det på din Huntr-tavle med et enkelt tryk. Kraftfuldt jobsporingsværktøj: Spor alt, hvad du har brug for at vide om dine jobmuligheder. Tilføj opgaver, noter og vigtige begivenheder som interviews, deadlines og tilbud. Gem opslagets URL, jobtitel, løn, placering, virksomhed og mere.

