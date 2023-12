Apploi er en ansøgersporingsløsning designet til at hjælpe sundhedsvirksomheder med at dele jobopslag på tværs af flere jobtavler for at finde og tiltrække kandidater. Platformen gør det muligt for administratorer at planlægge interviews, oprette noter og automatisere onboarding-papirarbejde på en samlet grænseflade. Systemet giver ledere mulighed for at opdatere tilbudsbreve, overvåge certificeringsudløbsdatoer, validere LPN-licenser, automatisk screene kandidater og analysere jobpost-ydeevnemålinger

