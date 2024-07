Tip AI Assistant er et kraftfuldt værktøj designet til at hjælpe virksomheder med at spare tid og øge effektiviteten ved at automatisere hverdagsagtige opgaver. Det fungerer ved at tillade brugere at kommunikere med Hintsbot, som de ville med en menneskelig kollega, hvilket gør dem i stand til hurtigt at tilføje opgaver, opdatere statusser og oprette billetter. Den integreres problemfrit med eksisterende arbejdsgange, herunder CRM- og projektstyringsværktøjer, og kan bruges til hurtigt at fange data, tilføje kontakter, opdatere virksomhedsdokumenter og sende mødenotater. Det er nemt at komme i gang med en række prisplaner og et fællesskab af brugere til at yde support. Tips AI Assistant giver en enkel og effektiv måde at hjælpe virksomheder med at holde sig organiseret og spare tid.

Websted: hints.so

