Happyml er en AI-assistent, der giver dig mulighed for at bruge enkle stemme- eller tekstkommandoer til ubesværet at kontrollere dine softwareapplikationer for at udføre opgaver for dig. Jo flere softwareapplikationer du tilslutter, jo mere kraftfuld bliver din AI-assistent. HappyML er et AI-værktøj, der gør det muligt for dig at starte AI-chatbots, der er trænet på forskellige filer og websteder, inden for kun 5 minutter. Disse chatbots er bygget ved hjælp af avancerede AI-sprogmodeller, der giver banebrydende samtalefunktioner. Med HappyML kan du nemt forbinde API'er, filer og websteder og implementere chatbots på platforme som Slack, Shopify, messengers og websteder. Værktøjet tilbyder en problemfri oplevelse uden behov for kodning eller komplekse opsætninger. Det er gratis at tilmelde sig HappyML og kræver ikke et kreditkort. Du skal blot tilmelde dig med din Google-konto eller oprette en ny for at komme i gang.

Websted: happyml.com

