Kortlæg dine forretningsidéer, simuler trafik, og se med det samme profitpotentialet. Se, hvordan alle dine tal lægges sammen ved hjælp af forskellige konverteringsrater, produktpriser og omkostninger, trafikmængder, klikrater, annonceomkostninger, tragttrin, udgifter, købmandsgebyrer, e-mailopfølgninger og meget mere. GERU hjælper dig med at spare tid og penge, undgå dyre fejl og hjælper dig med at finde måder at optimere din salgstragt for øget profit og skalerbarhed.

