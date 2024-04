Faros AI er din infrastruktur for tekniske operationer - Enkeltrudevisning på tværs af hastighed, kvalitet, mål og mere! Faros integrerer alle dine tekniske datakilder for at give dig holistisk synlighed i hele softwareudviklingens livscyklus. Det fjerner gætværket fra planlægningen, så du kan træffe beslutninger, allokere ressourcer og forbedre produktiviteten baseret på faktiske data. Tilføjelse af en ny datakilde er lige så simpelt som at vende en switch, selvom det er et hjemmelavet system.

