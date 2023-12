Facebook (stiliseret som facebook) er en amerikansk online social medie og social netværkstjeneste baseret i Menlo Park, Californien, og en flagskibstjeneste fra navnebrorfirmaet Facebook, Inc. Den blev grundlagt af Mark Zuckerberg sammen med andre Harvard College-studerende og værelseskammerater Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz og Chris Hughes. Grundlæggerne begrænsede oprindeligt Facebook-medlemskab til Harvard-studerende. Medlemskab blev udvidet til Columbia, Stanford og Yale, før det blev udvidet til resten af ​​Ivy League, MIT og højere uddannelsesinstitutioner i Boston-området, derefter forskellige andre universiteter og til sidst gymnasieelever. Siden 2006 har enhver, der hævder at være mindst 13 år gammel, fået lov til at blive en registreret bruger af Facebook, selvom dette kan variere afhængigt af lokale love. Navnet kommer fra ansigtsbogens mapper, der ofte gives til amerikanske universitetsstuderende. Facebook kan tilgås fra enheder med internetforbindelse, såsom personlige computere, tablets og smartphones. Efter registrering kan brugere oprette en profil, der afslører oplysninger om sig selv. De kan sende tekst, billeder og multimedier, som deles med andre brugere, der har accepteret at være deres "ven", eller med en anden privatlivsindstilling, med en hvilken som helst læser. Brugere kan også bruge forskellige indlejrede apps, deltage i fælles interessegrupper, købe og sælge varer eller tjenester på Marketplace og modtage meddelelser om deres Facebook-venners aktiviteter og aktiviteter på Facebook-sider, de følger. Facebook hævdede, at det havde mere end 2,3 milliarder månedlige aktive brugere i december 2018, og det var den mest downloadede mobilapp i 2010'erne globalt. Cambridge Analytica-dataskandale), politisk manipulation (som ved det amerikanske valg i 2016), psykologiske effekter som afhængighed og lavt selvværd og indhold som falske nyheder, konspirationsteorier, krænkelse af ophavsretten og hadefulde ytringer. Kommentatorer har beskyldt Facebook for frivilligt at lette spredningen af ​​sådant indhold.

Websted: facebook.com

