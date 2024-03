Takket være den intuitive og smukke grænseflade til både mobil- og webapp, er vores kunder i stand til at nå over 70 % brugerbase pr. begivenhed. Eventee-funktioner giver dig mulighed for effektivt at administrere din begivenhed, øge deltagerens engagement og forbedre den overordnede begivenhedsoplevelse. Funktioner inkluderet: Begivenhedsplanlægning, Live spørgsmål og afstemninger, Livestreaming, Workshopbookinger, Newsfeed, Networking, Partner-showcase, Custom integrationer, Custom branding, Event-analyse og mere. Start din gratis prøveperiode på https://eventee.co!

