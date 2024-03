ERMES er en integreret data + medieplatform. Formålet er at bruge data og kunstig intelligens til at gøre annoncering enkel, præcis og rentabel for alle virksomheder, store som små. ERMES-platformen inkluderer: - Mere end 295 millioner deterministiske forbrugerprofiler (240 MM USA/55 MM Frankrig), med over 380 målgruppesegmenter, inklusive adfærds- og købsintentionskriterier for at opbygge tilpasset målretning. - Et selvbetjent CRM-berigelsesmodul til at lære dine egne kundeemner og kunder bedre at kende - Et kampagnelanceringsmodul, der gør det muligt for dig at oprette og aktivere medieplaner, der maksimerer ydeevnen i henhold til dit publikum og dine budgetter - Et annonceoprettelsesmodul, der gør dig i stand til hurtigt og opret nemt annonceformater til alle medier - Et præstationsanalysemodul, der gør det muligt for dig at forstå dine resultater med et øjeblik og optimere derefter. ERMES kan prale af over 70 connectors, herunder: Google Analytics, Google Ads, Google DV 360, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, e-mail, SMS, Connected TV, TheTradeDesk, ClearChannel, Spotify.... Disse connectors gør det muligt både at oprette målrettede kampagner på disse kanaler og for at måle deres samlede ydeevne. ERMES-platformen er tilgængelig i tre hovedkonfigurationer: - En multilokal version, der gør det nemt at administrere lokal reklamebutik for butik i henhold til deres opland. - En konsulentversion, der gør det muligt for alle bureauer at tilbyde deres kunder højtydende medietjenester. - En annoncørversion, der gør det muligt for brands uafhængigt at administrere deres mediebudgetter og ydeevne. Med flere hundrede aktive kunder og kampagner til en værdi af millioner af dollars under forvaltning, er ERMES Made in France Ad Tech-løsningen til nem, præcis og økonomisk annoncering på tværs af alle mediekanaler.

