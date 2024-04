envivo er en digital salgsaccelerator, der gør det muligt for virksomheder nemt at tilpasse tilbud til kundeemner og kunder, hvilket skaber et engagerende miljø mellem køber og sælger. envivo hjælper dig med at tage muligheder fra kundeemner til handle, med alt på ét sted, alt imens den integreres problemfrit med dit eksisterende CRM. Få indsigt, du aldrig har haft før, om hvordan og hvornår dit salgsindhold bliver forbrugt! Du kan endda integrere din foretrukne digitale signeringsteknologi for at få dokumenter underskrevet, og tilføje en planlægningsløsning, så potentielle kunder nemt kan planlægge en demo eller et møde. envivo. fra bly til aftale. engagerende. effektiv. elegant.

