Emotion Logic Ltd er et kunstig intelligens-værktøj, der tilbyder ægte følelsesanalyse i realtid og kognitive databehandlingsmuligheder for at forbedre brugeroplevelsen. Med dette værktøj kan brugere få en dybere forståelse af menneskelige følelser og bruge følelsesteknologi til at transformere deres applikationer. Emotion Logic-værktøjet kan anvendes i forskellige brancher og brugssager. Inden for finans kan det forbedre Kend din kunde-processer (KYC), reducere misligholdelse af lån og øge kundetilfredsheden. I kontaktcentre kan det øge salget, kundetilfredsheden og teamfastholdelsen. Værktøjet er også nyttigt til risikovurdering og afsløring af svindel, og hjælper med at reducere svindeltab og øge kundetilfredsheden. Til HR- og sikkerhedskontrol kan Emotion Logic øge succesrige ansættelser og medarbejdertilfredshed. I maskine-menneske-grænseflader kan det forbedre engagementsrater og kundetilfredshed. I sundhedsvæsenet kan det forbedre evalueringskvaliteten og restitutionsraterne. Værktøjet kan også fremskynde undersøgelser og reducere tid og omkostninger i retsmedicin. Emotion Logic er også gavnlig i underholdnings- og matchmaking-industrierne, hvilket øger succesrige matchrater og identificerer dårlige skuespillere. Desuden kan det udnyttes i forskning til følelsesindsigt i marketing og akademisk forskning. Værktøjet bruger avanceret stemmeanalyse og AI-beslutningsmotorer til at afkode ægte følelser fra menneskestemmer. Den fungerer uafhængigt af sprog, kultur, prosodi eller udtryksfuld stil, hvilket gør den tilgængelig og tilpasningsdygtig i enhver region. Analysen er upartisk af race, køn, alder eller kulturelle træk, hvilket giver indsigt uden skævhed. Emotion Logics AI-egenskaber muliggør bedre forudsigelser af bruger-, kunde-, patient- eller medarbejderadfærd, uanset deres rolle eller det sprog, der tales. Førende brands på tværs af forskellige industrier udnytter allerede Emotion Logics muligheder til at drive teknologiske fremskridt.

Websted: emotionlogic.ai

