Den største grund til, at online anmeldelser er vigtige for virksomheder, er, at de i sidste ende øger salget ved at give forbrugerne den information, de har brug for til at træffe beslutningen om at købe et produkt og oprette FOMO for at øge den sociale bevislighed. Editorify er en must-have app for butiksejere, der driver deres virksomhed på Shopify, Wix & WooCommerce og gerne vil maksimere deres konverteringsrate. Det hjælper dig med nemt at indsamle og importere autentiske anmeldelser fra flere grossister til din butik for at booste kundernes tillid, maksimere engagement, opbygge sociale beviser og få mere salg.

Websted: editorify.com

