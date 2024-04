Edge Impulse tilbyder det seneste inden for maskinlæringsværktøjer, der gør det muligt for alle virksomheder at bygge smartere kantprodukter. Vores teknologi giver udviklere mulighed for at bringe flere AI-produkter på markedet hurtigere og hjælper virksomhedsteams med hurtigt at udvikle branchespecifikke løsninger på uger i stedet for år. Edge Impulse giver kraftfuld automatisering og lav-kode-funktioner for at gøre det nemmere at bygge værdifulde datasæt og udvikle avanceret AI med streaming data. Med over 75.000 udviklere og partnerskaber med de førende siliciumleverandører leverer Edge Impulse en problemfri integrationsoplevelse til at validere og implementere med tillid på tværs af det største hardware-økosystem.

Websted: edgeimpulse.com

