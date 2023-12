Altid i lommen er det muligt for studerende og familier at kende den detaljerede tidsplan i realtid med det samme, for at konsultere lærebogen, beskeder, karakterer, gennemsnit, begivenheder i skolelivet ... Lærere og personale kan også konsultere klasser og grupper, foretage et opkald eller endda gå ind i lærebogen...

Websted: ecoledirecte.com

