ComptaCom er et netværk af revisionsfirmaer beliggende i Frankrig. Vi er specialiserede inden for områderne regnskab, skat, juridisk og social ledelse. Vores revisorer står til din rådighed for at hjælpe dig med at administrere din virksomhed. Uanset om du er en virksomhed, en forening, en mindre virksomhed eller du udøver et liberalt erhverv, vil vores revisorer kunne opfylde dine behov.

Websted: compta.com

