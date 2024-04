eCairn er en softwarevirksomhed, der er specialiseret i social intelligens til salg, marketing og samfundsledelse eCairn, leverer Financial Advisors en prospekteringsløsning på sociale medier til at opdage grupper af digitale velhavende og opbygge relationer, der skaber vækst i forretningen. Mere specifikt: * Kortlæg "stammer af velhavende mennesker"​ på Twitter, blogs og LinkedIn og profiludsigter -eksempler: nøglemedarbejdere hos en enhjørning, iværksættersamfund i Bay-området, berømtheder på bestemte steder, bestyrelse/tillidsmænd/nøglepersoner i nonprofitorganisationer, Alumner fra topuniversiteter.... * Lyt i realtid til disse digitale velhavende ved hjælp af en menneskelig assistent og algoritmer. * Lever daglig indsigt via e-mail og en mobilapp, der er finansiel Rådgivere kan bruge til at lære om udsigterne og udvikle relationerne. * Mål indsatsen for sociale netværk.

