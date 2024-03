Dizply er en app, der forenkler processen med at administrere og producere annonceformater for reklamebureauer, mediehuse og freelancere. Det giver brugerne mulighed for at oprette kampagner, der indeholder alle de formater, der er nødvendige for, at online-kampagnen kan gennemføres - HTML5-bannere, statiske bannere (jpg, png, gif osv.), HTML-nyhedsbreve og mange andre formater.

Websted: dizply.com

