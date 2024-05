For distribuerede teknologi- og R&D-teams er det svært at få alle ingeniører, produktteams og forretningsinteressenter på samme side. For at løse dette driver DemoHop online showcase-begivenheder, der bringer medarbejdere og deres ideer sammen over et par korte timer. Vi har store virksomheder, der bruger DemoHop til at bringe deres folk sammen og booste samarbejdet. Virkeligheden er, at hverdagsmødeværktøjer som Teams eller Zoom ikke er gode til at hjælpe folk med at møde hinanden, identificere eksperter eller sprede ideer. DemoHop giver verdens førende teknologiteams mulighed for at 1) maksimere ROI af teknologiinvesteringer, 2) udbrede innovationer og bedste praksis og 3) give medarbejderne energi. For at gøre det ligger DemoHops magi i deltagerens vælg-dit-eget-eventyr-format, der frigør folk til at bruge tid på emner, der er vigtigst for dem. Dette skaber et meget engagerende samarbejde med deltagere, hvilket giver DemoHop en høj 80 NPS! DemoHop-begivenheder er nemme at sætte op, skalerbare til hundreder eller tusinder af medarbejdere og er bygget til virksomheden med alle de forventede sikkerheds- og rapporteringsmuligheder. Det bedste af det hele er, at DemoHop ikke kun er en en-kvart-affære, men den bliver en væsentlig del af teknologiteamets kultur og en værdifuld ressource for alle hele året rundt.

