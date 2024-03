Delegia Event is an event system that helps you manage your event from registration to monitoring with the ability to make invitations by email and SMS, tallies, payment processing, and more.

