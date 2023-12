Dataiku er en kunstig intelligens (AI) og maskinlæringsvirksomhed, som blev grundlagt i 2013. I december 2019 annoncerede Dataiku, at CapitalG - den sene vækstventurekapitalfond finansieret af Alphabet Inc. - tilsluttede sig Dataiku som investor, og at den havde opnåede enhjørning-status til en værdi af 1,4 milliarder dollars. Dataiku beskæftiger i øjeblikket mere end 500 mennesker på verdensplan mellem kontorer i New York, Paris, London, München, Sydney, Singapore og Dubai.

Websted: dataiku.com

