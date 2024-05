Optimer dit produktfeed, optimer dit forbrug. Få mere trafik til din onlinebutik, og øg din konverteringsrate ved at optimere dine produktfeeddata baseret på forskellige kanalers behov såsom produktlisteannoncer, prissammenligningswebsteder eller affiliate-netværk. - Importer dine produktdata fra forskellige kilder, herunder Shopify, Woocommerce, XML, CSV osv. - Berig dine data ved at tilføje Google Analytics, Google Sheet eller enhver anden fil for at øge effektiviteten af ​​dine produktlister. Du kan f.eks. automatisk ekskludere produkter, der har høj trafik og ingen konvertering, lavsæson, lav lagerbeholdning, lav varianttilgængelighed, hvilket vil booste dit ROAS. - Opret XML-produktfeeds eller brug API'er til at offentliggøre din produktliste til forskellige kanaler, herunder, men ikke begrænset til, Google, Facebook og Criteo. - Brug HVIS-SÅ-regler til at ændre dine produktdata, så de opfylder kanalernes behov, så du kan annoncere for alle dine produkter og fuldt ud udnytte kanalernes algoritmer. Der er ingen grænser for, hvordan du kan ændre dine data med vores HVIS-SÅ regler. - Få øjeblikkelige meddelelser og lav sikkerhedsregler for at gøre dit dataflow fejlfrit, så du kan spare fuldstændigt spildt digitalt marketingbudget og driftstid. - Brug vores enkle brugergrænseflade perfektioneret af vores medlemmers feedback - alt på ét sted. Vær medlem af vores digitale marketingplatform, og få adgang til vores produkt, knowhow-drevne anbefalingsideer om produktfeed og annoncer og god kundesupport.

Websted: crwizard.com

