Besvar sjove og nemme spørgsmål, der driver en enorm indflydelse! Gå videre gennem niveauer, lås op badges og del dine præstationer undervejs! Dine frivillige bidrag gør Google-produkter bedre i din del af verden. Lær Google Assistant at forstå betydningen bedre, forbedre Google Oversæt til dit sprog og hjælpe Google Fotos med at identificere objekter. Dette er blot nogle få af de stadigt voksende og forskelligartede typer bidrag, som du kan give for at forbedre Google både lokalt og globalt.

Websted: crowdsource.google.com

