CrescoData er Asia-Pacifics førende Enterprise Commerce Automation Platform. CrescoData Commerce Connect-platformen er en integrationsplatform, der kortlægger og automatiserer produkt-, lager- og ordredata mellem verdens førende handelsplatforme. Vi elsker at løse komplekse handelsdatakortlægning og automatiseringsproblemer! Opret forbindelse til CrescoData Commerce-in-the-Cloud Suite for at få adgang til brancheførende teknologi, der udnytter kraften fra cloud AI og Machine Learning til intelligent at forbinde, kortlægge og automatisere handelsdata i skala. Begynd at forbinde Channel API'er uden kodning. Fjern tidskrævende kanalvedligeholdelse med vores Channel Integration-as-a-Service (cPaaS). Mulighed for at få adgang til over 85 præ-konfigurerede stik via en enkelt integration. CrescoData Commerce Connect-platformen: - Behandler over 5 millioner SKU'er om dagen - Behandler >22 millioner USD ordrer om måneden - Er forbundet til over 85 kanaler - Automatiserer over 1.500 forhandlere på tværs af 10 markeder på 8 forskellige sprog. CrescoData blev grundlagt i 2014 og har hovedkontor i Singapore. Holdet er spredt ud over APAC og Europa.

