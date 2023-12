Hjælper dig med at spare tid, penge og frustration med Coretal. Strømlin dine processer med kerneforretningsadministrationsplatformen. Coretal - coretal.co - er den innovative alt-i-én platform til at drive din virksomhed fra; herunder projektledelse, fakturering, forslag, CRM, support og billettering, kalender, tidsplan og meget mere. Vi bygger go-to-platformen til dine kerneforretningsbehov. Du sparer tid, penge og stress. Hav altid overblik over din virksomhed med vores dashboard og widgets. Brædder - Fleksible. Kan tilpasses. Magtfulde. Opret, opsæt og administrer bestyrelser på din måde. Task Boards, projekt Boards, Boards til at spore processer. Bestyrelser til at lede personale. Boards til enhver løsning eller problem. Link bestyrelser til projekter. Har uafhængige bestyrelser. Valget er virkelig dit. Projekter - Følg projekter på ét sted med briefs, opgaver, tidslinjer, tidsregistrering, samtaler, beslutninger, fakturaer, forslag og kontrakter samlet. Fakturaer - Send, spor og bliv betalt ved hjælp af vores fakturafunktion. Personer - Gem kontakter, og hold styr på din interaktion og kommunikation med dem.

