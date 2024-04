Commanders Act is a European company that helps digital teams work more efficiently by leveraging data thanks to the various applications of its Customer Data Platform. By optimising data management, Commanders Act increases the implementation speed of campaigns, enhances the user experience, maximises ROI and improves understanding of omnichannel campaigns.

Kategorier :

Websted: commandersact.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Commanders Act X. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.