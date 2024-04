Apollo er et SaaS-produkt, der automatiserer analyseimplementeringer, hvilket gør det muligt for organisationer at øge ROI fra investeringer i digital analyse. Øg kvaliteten af ​​din implementering og gennemstrømning af dit team, så du kan fokusere på at bruge data, du stoler på, til at træffe meningsfulde forretningsbeslutninger. Udnyt Apollo til hurtige og nemme migreringer til Google Analytics 4 og Adobe Experience Platform eller til problemfri løbende styring af dine Google Analytics- og Adobe Analytics-implementeringer. Apollo forbedrer aktualitet og nøjagtighed af førstepartsdata ved at automatisere: * administration af analytisk dokumentation (dvs. datalagsspecifikation, løsningsdesign og testcases) * konfiguration af analytics tag manager * konfiguration af analyseplatform * validering af datalag og tagging * Integration af samtykkestyringsplatform

