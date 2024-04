Collective er den første online backoffice-platform designet til virksomheder-af-en. Collectives teknologi og team af betroede rådgivere giver vores medlemmer frihed til at fokusere på det, der betyder noget ved at tage sig af alt fra virksomhedsinkorporering til regnskab, bogføring, skatteydelser og adgang til et blomstrende fællesskab – alt på én platform. Vores medlemmer sparer i gennemsnit $10.000 i deres første år, når de melder sig ind. Med Collective ønsker vi at drive din egen virksomhed skal være lige så problemfri som at tage et fuldtidsjob. Vi ledes af en gruppe serieiværksættere og virksomheder, der tror på at give selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at nyde de samme skattebesparelser, som store virksomheder får.

Websted: collective.com

