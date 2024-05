Generativ produktdesignassistent for produktudviklingsteams. Chordio er en generativ produktdesignassistent, der omdanner tekstbeskrivelser til design, der hjælper produktudviklingsteams med at fjerne designflaskehalse. For eksempel bruger en produktchef hos en teknologivirksomhed Chordio til at generere og udvikle tre muligheder for et nyt funktionskoncept, og derefter gentage og tilpasse designet med teamet i en enkelt workshop i stedet for over flere sessioner.

Websted: chordio.com

