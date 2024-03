BuildUX er en første af sin slags, omfattende SaaS-platform, der giver UX-hoveder, arkitekter, forskere, designere og produktbeslutningstagere mulighed for i fællesskab at skabe bedre og hurtigere UX-strategier. Gennem vores første intuitive værktøj, Persona Mapper, gør vi det muligt for UX-teams at skabe, præsentere og sammenligne op til 10 brugerpersonas i en enkelt visning, tilpasse produktteams omkring personas, udtrække indsigt gennem sammenlignende analyse af forskellige personas for at træffe informerede beslutninger om produktet funktionsprioritering og design.

