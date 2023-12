CarCoPoLo GPS Vehicle Tracker, lader dig spore dit køretøj uden installationsomkostninger. CarCoPoLo er en enkel og intelligent mobilapplikation, der bruger fast GPS-enhed til at spore dit køretøj. Nu kan du se dine køretøjer live på et enkelt kort, spore køretøjets aktuelle placering, hastighed og distance når som helst og hvor som helst med øjeblikkelige meddelelser ved hjælp af tilpassede GEOFENCE-funktioner. Med "buzz" kan du give chaufføren i dit køretøj besked om, at du er klar til at hente. Gem også køretøjs- og førerdokumenter ét sted inden for rækkevidde af din hånd ved hjælp af CarCoPoLo-mobilappen. Du kan få adgang til dine vigtige køretøjsdata fra skyen.

Websted: carcopolo.com

