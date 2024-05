Cardata er en fuldt administreret køretøjsgodtgørelsesplatform. Vores service- og softwareværktøjer hjælper virksomheder med at spare over 30 % ved at undslippe forældede bilprogrammer og gå over til optimerede skattefrie alternativer. Grundlagt i 1999, leverer vi en suite af refusionssoftware, compliance-programmer og business intelligence-værktøjer til virksomheder, hvis ansatte bruger deres personlige køretøjer til arbejdet. Programmer inkluderer fast og variabel sats refusion (FAVR), skattefri bilgodtgørelse (TFCA) og cents per mile (CPM). Understøttet af Cardata Mobile App, Cardata Cloud Portal, forsikringsbekræftelse og direkte løn. Hvordan virker det? 1) Design: Arbejd sammen med en Cardata-ekspert for at designe et brugerdefineret og IRS-kompatibelt køretøjsprogram, der passer bedst til dine behov. 2) Capture: Chauffører udnytter Cardata Mobile-appen til ubesværet at spore deres forretningsrejser, mens ledere bruger Cardata Cloud til robust rapportering. 3) Betal: Dine chauffører får udbetalt skattefri refusion, direkte til deres bankkonti. Cardata arbejder med Fortune 500-virksomheder og voksende organisationer med medarbejdere, der kan bruge deres personlige køretøj til konsekvent arbejdsrelateret kørsel.

Websted: cardata.co

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Cardata. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.