Bubble er et visuelt programmeringssprog og applikationsplatform som en service, udviklet af Bubble Group, der gør det muligt for ikke-tekniske mennesker at bygge web-applikationer uden at skulle skrive kode. I stedet tegner brugere grænsefladen ved at trække og slippe elementer på et lærred og definere arbejdsgange for at styre logikken. Bubbles vision er at gøre håndkodning stort set forældet. Selvom det er visuelt, kræver det noget læring og kan bruges til at skabe mere avanceret funktionalitet, end hvad der er muligt med skabelonorienterede webapplikationsbyggere såsom Wix. Det bruges i skoler til uddannelsesformål og af andre organisationer til kommercielle formål. Bubble tilbyder API-integrationer, skabeloner og plugins. Platformen har også efterfølgende introduceret nye nicheudbydere inden for skabeloner, plugins og service bygget i Bubble Eco-Systemet.

Websted: bubble.io

